العراق يتطلع لإقرار المؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد لـ4 أعوام مقبلة

2020/10/22 | 14:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، إن العراق يتطلع بحكومته الجديدة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الإسراع بإقرار الاستراتيجية الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة.وعقد هيئة النزاهة …

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