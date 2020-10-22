الجزائر والمغرب يتقدمان عالميا والعراق يتراجع في تصنيف “فيفا”

2020/10/22 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيف المنتخبات، بعد المباريات الودية القوية التي خاضها معظم المنتخبات القارية، خلال فترة التوقف السابقة.

وحقق منتخبا الجزائر والمغرب تقدما على سلم ترتيب التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلى الرغم من خوضهما مباراتين وديتين وحققا فيهما فوزا وتعادلا، إلا أن ذلك كان كافيا لمنحهما النقاط والتقدم في التصنيف.

فارتقى منتخب الجزائر لـ5 مراكز، ليحصد محاربي الصحراء المركز الـ30 والمغرب تقدم بـ4 مراكز، ليحتل أسود الأطلس، المركز الـ39.

وشهد التصنيف الشهري لفيفا، تراجع منتخب مصر إلى المركز الـ52، بعد أن كان يحتل المركز الـ51.

على صعيد بقية المنتخبات العربية، استمرت صدارة تونس عربيا في المركز 26 عالميا، تلتها الجزائر فالمغرب، ثم مصر في المركز الرابع وقطر خامسا (57) والسعودية سادسا (67) والعراق سابعا (70)، والإمارات ثامنا (74) وسوريا تاسعا (79) وسلطنة عمان عاشرا (82).

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة الترتيب العالمي، بينما يأتي في المركز الثاني، منتخب فرنسا، والمركز الثالث منتخب البرازيل، وتراجع منتخب كرواتيا إلى المركز التاسع.

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف رغم فقدانها بعض النقاط إثر هزيمتها أمام إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 1-2، وأصبح رصيدها (1765) نقطة.

فيما عزز المنتخب الفرنسي وصافته بفضل فوزه على كرواتيا 2-1 وتعادله مع البرتغال 0-0 في دوري الأمم وانتصاره الودي على أوكرانيا 7-1.

وحلت البرازيل بالمركز الثالث عقب انتصاريها المهمين في افتتاح تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، على بوليفيا 5-0 والبيرو 4-2 .



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