تسمية حكم كلاسيكو الأرض

2020/10/22 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن أسم حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

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