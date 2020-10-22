العثور على جثة الطفل الثاني في نهر دجلة

2020/10/22 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر من الشرطة النهرية، بالعثور على جثمان الطفل {حر} الذي كانت والدته قد ألقت به، مع شقيقته في نهر دجلة، من على جسر الأئمة ببغداد قبل أيام.

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