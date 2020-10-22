النخب والقادة الأيزيديين والمؤسسات الأيزيدية يصدرون بيانا عن “اتفاق شنكال”

2020/10/22 | 15:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدر النخب و القادة الايزيديين و المؤسسات الايزيدية بيانا حول الاتفاق الذي تم بين حكومتي بغداد و اربيل بخصوص قضاء شنكال لتطبيع الأوضاع الأمنية و الادارية و الخدمية.اليكم نص البيان : في 9 تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۲۰ ، أصدرت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق اتفاقا حول الوضع في …

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