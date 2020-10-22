المخابرات الأميركية تتهم روسيا وإيران بالتدخل في الانتخابات الأميركية المقبلة

2020/10/22 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت وكالة المخابرات الوطنية الأميركية، روسيا وإيران، بالتدخل في الانتخابات الأميركية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، في مؤتمر صحفي إن واشنطن توصلت إلى أن روسيا وإيران تتخذان إجراءاتٍ للتدخل في الانتخابات.

وأضاف راتكليف أن إيران أرسلت رسائلَ إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريضَ على الاضطرابات والإضرارَ بالرئيس دونالد ترمب، لكن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه.

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