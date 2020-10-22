فؤاد حسين: قرار الولايات المتحدة بسحب سفارتها من بغداد موجود إلا أن تنفيذه مجمد

2020/10/22 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن قرار الولايات المتحدة سحبَ سفارتها من بغداد موجود إلا أن تنفيذه مجمد، مشيرا إلى أن تنفيذ القرار ستكون له تبعات سياسية وامنية كبيرة.

وقال حسين في تصريح إن الحكومة العراقية تواصلت مع وزراء خارجية الدول الغربية، للحديث مع واشنطن وإقناعها بإعادة النظر بهذا القرار، كون هذا القرار متعلقا بالإدارة الأميركية، مشيرا إلى إجراء العديد من المباحثات السياسية مع الفصائل المسلحة في بغداد عقب زيارته الى طهران.

وفيما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية من العراق قال وزير الخارجية إن القرار بإعادة انتشار القوات تم على أساس اتفاق بين بغداد وواشنطن وليس بسبب قرار من عاصمة أخرى.

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