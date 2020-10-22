الكاظمي وجونسون يتفقان على المضي بالتعاون الستراتيجي بين العراق وبريطانيا

2020/10/22 | 15:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا.

وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة.

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