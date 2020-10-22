البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون الناجيات الايزيديات يوم السبت المقبل

2020/10/22 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد نشرت الدائرة البرلمانية جدول اعمال الجلسة رقم 12 للبرلمان العراقي و التي ستنعقد في يوم السبت المقبل 24 اكتوبر.ويضمن جدول الأعمال مناقشة لمشروع قانون الناجيات الايزيديات وأيضاً قانة الابادة الحماعية الايزيدية في اخر فقرة من الجلسة كقراءة ثانية للقانون تمهيداً للموافقة عليه.وتتابع لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين، …

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