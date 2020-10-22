صور.. الكاظمي يلتقي جونسون

2020/10/22 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

واضاف البيان: ان اللقاء تناول ايضا الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة.

وكان الكاظمي قد غادر الثلاثاء، المانيا متوجها الى بريطانيا.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يرافقه وفد حكومي رفيع، مساء الاحد، الى العاصمة الفرنسية باريس في مستهل جولة اوروبية.

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