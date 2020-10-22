قاتل المعلم في فرنسا كان على اتصال بـ

2020/10/22 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع على قضية مقتل المعلم في فرنسا أن منفذ الاعتداء كان على اتصال بجهادي يتحدث الروسية في سوريا.

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