2020/10/22 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتذر السفیر البريطاني في بغداد، ستیفن ھيكي، الخمیس، عن سوء الاحوال الجوية في لندن، التي رافقت مراسم استقابل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد.





وقال هيكي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (22 تشرين الاول 2020)، "يسعدنا أن نرحب بوزير الدفاع العراقي في لندن، في جانب من الزيارة الرسمیة لرئیس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

واضاف السفير البريطاني: "نأسف لسوء الاحوال الجوية في لندن".

يسعدنا أن نرحب بوزير الدفاع العراقي @Jouma_Anad في لندن، في جانب من الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



نأسف لسوء الاحوال الجوية في لندن pic.twitter.com/I0nl1Scdxf

— Stephen Hickey (@sblhickey) October 22, 2020

وأكد وزير الدفاع جمعة عناد، الخميس، مضي الحكومة في تنفيذ مهامها وصولاً الى تحقيق الإنتخابات في العام القادم.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون عقد برفقة وزير الخارجية مؤتمراً فيديوياً موسعاً في (معهد روسي RUSI) المعهد الملكي للدراسات المتحد الخاص بالدراسات الإستراتيجية والدولية والأمنية في لندن مع العديد من الباحثين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم".

واضاف البيان ان "وزير الدفاع قدم في بداية المؤتمر شرحاً موجزاً عن الموقف الأمني في العراق ومنطقة الشرق الاوسط"، مبيناً انه "وبالرغم من المشاكل التي يمر بها العراق إلا انه بلداً قوياً يمتلك امكانيات ومؤهلات كبيرة ويمكن لأي شخص الان الذهاب الى العراق والتنقل ليلاً ونهاراً في جميع انحائه وبأمان كبير عكس ماتصوره للعالم بعض قنوات الإعلام".

واكد عناد ان "الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مهامها وصولاً الى تحقيق الإنتخابات في العام القادم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني يعتذر لوزير الدفاع العراقي في لندن) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني يعتذر لوزير الدفاع العراقي في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).