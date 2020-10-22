الاتحاد العراقي يحذر الأندية من العقوبات حال التهاون بدخول الجماهير

2020/10/22 | 15:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأندية ومشرفي المباريات من التهاون بدخول الجماهير إلى مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، والذي سينطلق يوم الأحد المقبل.

ويخشى الاتحاد العراقي للعبة، من عدم التزام الجماهير بقرار الحضور للمباريات، خصوصاً بعد حضور عدد ليس بقليل في مباريات بطولة كأس العراق، الأمر الذي جعل الاتحاد يفرض غرامات قاسية على الأندية المتهاونة بدخول الجماهير.

ودعت الهيئة التطبيعية، الأندية والاتحادات الفرعية كافة إلى الالتزام التام بتطبيق قرارات خلية الأزمة الحكومية بعدم السماح للجمهور الكريم الدخول إلى الملاعب.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان في بيان رسمي نقله موقع الاتحاد: "في ضوء قرار خلية الأزمة الحكومية، تقرر إلزام الأندية والاتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول إلى الملاعب في مباريات الموسم 2020-2021.

وأضاف "في حالة مخالفة هذا القرار فإن الأندية المستضيفة ستتحمل النتائج المترتبة على ذلك، كونه أمرا يخالف تعليمات خلية الأزمة الحكومية".

واختتم بنيان تصريحه بالقول "قرار دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري، وجميع البطولات التابعة لاتحاد الكرة، مرتبط بقرارات خلية الأزمة حصرا، ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا".

التطبيعية تدعو إلى الالتزام بتعليمات خلية الأزمة بمنع دخول الجمهور للمباريات دعتْ الهيئة التطبيعية الأندية والاتحادات...

Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Wednesday, 21 October 2020

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