مدرب تونسي يطيح بفريق إسباني بارز

2020/10/22 | 15:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل المدرب التونسي مهدي النفطي، حصد النتائج الإيجابية في دوري الدرجة الثانية الإسباني مع فريقه ديبورتيفو لوغو، وقاده لفوز جديد رغم حداثة عهده مع الفريق.وحقق ديبورتيفو لوغو الأربعاء فوزاً عريضاً على فريق جيرونا بثلاثة أهداف دون ردٌ في الأسبوع السابع من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو الفوز الثاني توالياً للفريق مع مدربه مهدي النفطي في ظرف 5 أيام فقط.وخرج ديبورتيفو لوغو بهذا الفوز من قاع الترتيب ليلتحق بأندية المركز التاسع بـ12 نقطة، وذلك بعد أن غير مهدي النفطي وجه الفريق الذي تسلمه في المرتبة الـ20 عندما كان يملك 3 نقاط فقط.ونجح النفطي في الإطاحة بفريق جيرونا أحد أبرز الأندية التي تنافس ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد سبق لهذا النادي اللعب في منافسات "الليغا" لموسمين متتاليين، وبالتحديد في الموسم 2017-2018 و2018-2019.وقاد نجم منتخب تونس السابق فريقه الجديد ديبورتيفو لوغو إلى انتصاره الثاني في الموسم، السبت، على حساب فريق ديبورتيفو كاستيلون بهدف نظيف، وذلك بعد 3 أيام فقط من تعاقده مع الفريق قادما من النجم الرياضي الساحلي التونسي.وكان النفطي غادر النجم الساحلي بعد أسبوع فقط من توقيعه العقد مختارا العودة إلى التدريب في إسبانيا، ليبقى الفريق حتى الآن دون مدرب قبل أسبوعين فقط من انطلاق الموسم الجديد من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

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