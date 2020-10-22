بين رائد فهمي ومقتدى الصدر- حوار مفترض وخيالي - قاسم علي فنجان

2020/10/22 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان لنترك جانبا "التنظيرات العالية" حول الدين، والشروحات على كلمات ماركس، لنترك اللغة الاكاديمية حول "موت الرأسمالية"، لنترك حالة الانفصام بين الواقع والتنظير، لنترك جانبا "عطاري الفكر" الممتلئين غرورا، الذين يدخلون "مجلس الحكم البريمري"، ثم بعد ذلك يتحدثون عن "كيفية محاربة الدين"؟ لنترك من يريد ان يفكك جملة "الدين افيون الشعب" ويجعلها "كهيعص" غير القابلة للتفسير، لنترك كل ذلك "مؤقتاً"، ولنتخيل قائد " ......





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