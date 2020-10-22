تسجيل أعلى إصابات في الاقليم منذ تفشي كورونا

2020/10/22 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصاب: (1308 مرضا جديدا)

(424 اربيل )

(335 السليماني، 34 جارميان)

(463 دهوك)

52 حلبجة

3.



التعافي: (246 التعافي)

(167 اربيل )

(13 السليماني، 38 جارميان)

(3 دهوك)

25 حلبجة

4.



الوفاة: (17 وفاة)

(2 اربيل )

(5 السليماني، 2 جارميان)

(7 دهوك)

(1 حلبجة)

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