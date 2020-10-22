عمليات البصرة تكشف سبب إيقافها {الوعد الصادق}

2020/10/22 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام على إيقاف عمليات الدهم والتفتيش لحصر السلاح بيد الدولة إلى مابعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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