العثور على جثة الطفل الثاني التي القت بها الوالدة في نهر دجلة (صورة)

2020/10/22 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس ، العثور على جثة الطفل الثاني، الذي ألقت بها والدته من أعلى جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 تشرين الاول 2020)، إنه " حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وإشراف اللواء عبد الكريم اسماعيل عبد مدير شرطة نجدة بغداد بضرورة العثور على جثة الطفل الثاني وبجهود متواصلة وهمة عالية من قبل غواصي النجدة النهرية تم العثور على جثة الطفل الثاني تحت جسر 14 رمضان وانتشالها".

واضاف، انه "تم التعرف على الطفل من خلال ذوية وتسليم الجثة اصوليا".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الاثنين (19 تشرين الأول 2020)، العثور على جثة الطفلة اللذين رمتهما والدتهما مع شقيقهما بنهر دجلة في وقت سابق.

ا.ح

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