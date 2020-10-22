الحريري: سأشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين

2020/10/22 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة ـ واع

اعلن الرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، عزمه على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين.

وقال الحريري في كلمته عقب تكليفه بتشكيل الحكومة: "أطلعني رئيس الجمهورية على نتيجة الاستشارات النيابية التي افضت الى تكليفي وأشكر من سموني لتشكيل الحكومة".

واضاف، "سأشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وسأنكبّ على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة".

وتابع، "أنني عازم على الالتزام بوعد مقطوع للبنانيين بالعمل على وقف الانهيار واعادة اعمار ما دمّره انفجار المرفأ".

المصدر: وكالات

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