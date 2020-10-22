استئناف المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري

2020/10/22 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يستأنف المفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الخميس مباحثات” مكثفة” على اتفاق تجاري، وذلك بعد تعثر المباحثات أياماً واحتمال توقفها.

ومن القضايا التي سيناقشها الجانبان المساواة بين الشركات المتنافسة من الجانبين، والمصائد، وطريقة التعامل مع الخلافات المحتملة.

وأجريت جولات من المباحثات على مدار الأشهر القليلة الماضية، لم تحرز تقدماً كبيراً في كثير من القضايا.

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