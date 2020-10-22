PUKmedia ينشر تفاصيل هجوم خانقين

2020/10/22 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجموعة ارهابية، على نصب سيطرة وهمية قرب قرية " قاية" في قضاء خانقين، ما اسفر عن سقوط ضحايا من مدنيين.

واوضح خليل خداداد مسؤول لجنة تنظيمات جلولاء للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الارهابيين نصبوا سيطرة وهمية قرب " قرية قاية" في خانقين، استوقفت سيارة مدينة، موضحا، ان العملية الارهابية اسفرت عن مقتل مدنيين اثنين واصابة اثنين اخرين بجروح.

واضاف: ان الارهابين خطفوا مواطنين، مازال مصيرهما مجهولا، لافتا الى ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى جلولاء لتلقي العلاج اللازم.

واكد عدم استقرار خانقين، لاستمرار فلول داعش الارهابي بالتسلل واستهداف المواطنين.

PUKmedia خاص‌

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