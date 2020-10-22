وزير الدفاع من لندن: العراق بلد قوي

2020/10/22 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، مؤتمرا عن الموقف الأمني في العراق ومنطقة الشرق الاوسط، مبيناً انه وبالرغم من المشاكل التي يمر بها العراق إلا انه بلد قوي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: انه وخلال مرافقة وزير الدفاع جمعة عناد لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عقد عناد برفقة وزير الخارجية مؤتمراً فيديوياً موسعاً في (معهد روسي RUSI) المعهد الملكي للدراسات المتحد الخاص بالدراسات الإستراتيجية والدولية والأمنية في لندن مع العديد من الباحثين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم.

واضاف البيان، ان وزير الدفاع قدم في بداية المؤتمر شرحاً موجزاً عن الموقف الأمني في العراق ومنطقة الشرق الاوسط، مبيناً انه وبالرغم من المشاكل التي يمر بها العراق إلا انه بلداً قوياً يمتلك امكانيات ومؤهلات كبيرة ويمكن لأي شخص الان الذهاب الى العراق والتنقل ليلاً ونهاراً في جميع انحائه وبأمان كبير عكس ماتصوره للعالم بعض قنوات الإعلام.

واشار الى ان الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مهامها وصولاً الى تحقيق الإنتخابات في العام القادم.

وكان الكاظمي قد غادر الثلاثاء، المانيا متوجها الى بريطانيا.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يرافقه وفد حكومي رفيع، مساء الاحد، الى العاصمة الفرنسية باريس في مستهل جولة اوروبية.

PUKmedia عن اعلام وزارة الدفاع‌

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