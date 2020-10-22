الحلبوسي يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

2020/10/22 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، مع السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السفير الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة".

ووفقاً للبيان، أكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، دعمَ بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

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