الخارجية البريطانية: جونسون أعرب للكاظمي عن دعمه القوي للحكومة العراقية

2020/10/22 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس،أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب لنظيره العراقي مصطفى الكاظمي عن دعمه للحكومة العراقية.

وقالت الخارجية البريطانية في تغرية على حسابه في تويتر، إن "في داوننغسرتيت اليوم وفي محادثاتهما التي تناولت الإصلاح الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا ومواصلة جهود هزيمة داعش، أعرب رئيس الوزراء جونسون عن دعمه القوي للحكومة العراقية".

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نشر، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، تفاصيل لقاء الكاظمي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي التقى في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا".

وأضاف، أن "اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نظيره البريطاني، بوريس جونسون في العاصمة لندن.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، إلى لندن ضمن جولته الاوروبية التي بدأها بفرنسا ومن ثم المانيا واخرها بريطانيا.

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