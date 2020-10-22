تقرير: وفد إسرائيلي زار السودان لمناقشة تطبيع العلاقات

2020/10/22 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، الخميس، أن وفدا إسرائيليا زار السودان، الأربعاء، من أجل مناقشة تطبيع العلاقات، وذلك بعدما قال وزير إسرائيلي إن الاتفاق بين الطرفين ربما بات وشيكا.

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