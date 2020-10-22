الحلبوسي يبحث مع السفير الامريكي التعاون الاستراتيجي وفق المصالح المتبادلة

2020/10/22 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر"، مبيناً انه "تم مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاونالاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة".

وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، بحسب البيان "دعمَ بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار".

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