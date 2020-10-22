الحلبوسي يبحث مع السفير الامريكي التعاون الاستراتيجي وفق المصالح المتبادلة بين البلدين

2020/10/22 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر”، مبيناً انه “تم مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاونالاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة”.

وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، بحسب البيان “دعمَ بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار”.

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