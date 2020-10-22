هبوط مفاجئ لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

2020/10/22 | 15:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ مارس/آذار.

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