اتفاق عراقي بريطاني على تعاون سياسي واقتصادي في مجال مكافحة الإرهاب

2020/10/22 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، المواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وناقش الكاظمي في لندن مع جونسون، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

فيما جرى خلال اللقاء الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في المجالات السياسية والاقتصادية وجهود محاربة الإرهاب، في ظل ما يمر به العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة.

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