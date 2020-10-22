2020/10/22 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت حكومة إقليم كردستان، استعدادها للالتزام بخفض إنتاج النفط على ان يكون ذلك بنسب عادلة يتم الاتفاق عليها مع بغداد.

وردت الحكومة على لسان المتحدث باسمها جوتيار عادل، على تصريحات لوزير النفط بالحكومة الاتحادية احسان عبد الجبار، والتي تحدث فيها عن عدم مساهمة الإقليم بتخفيضات أوبك بلس، ردت بالقول إن إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتعدى نسبة عشرة بالمئة من مجمل إنتاج العراق، مبينة انها لا تمانع الاستمرار في الخفض على ان تلتزم بغداد بتأمين مستحقات الإقليم المالية، ليتمكن الأخير من تغطية نفقاته الأساسية ورواتب موظفيه، في حين أكد عادل ان الوضع الراهن يتطلب ان تراعي الحكومة الاتحادية الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم منذ مطلع عام الفين وأربعة عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة إقليم كردستان ترد على تصريحات وزير النفط الاتحادي حول الالتزام بخفض إنتاج النفط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة إقليم كردستان ترد على تصريحات وزير النفط الاتحادي حول الالتزام بخفض إنتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).