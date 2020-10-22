رئيس القضاء الأعلى يبحث مع عدد من النواب إجراءات القضاء بشأن مجزرة الفرحاتية

2020/10/22 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع عدد من أعضاء مجلس النواب في تداعيات مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين والإجراءات التحقيقية بالجريمة.

وأكد مجلس القضاء في بيان أن اللقاء ضم عددا من النواب وبحضور رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود، للبحث في إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الشهداء المغدورين في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد، ومناقشة التحقيقات الحكومية بالحادثة.

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