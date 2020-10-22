محافظ بغداد يعلن عودة نشاطات المركز الثقافي البغدادي 

2020/10/22 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، عن عودة النشاطات الثقافية للمركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي وفتح ابوابه لروّاده بعد توقف بسبب جائحة (كورونا).

وقال المحافظ خلال زيارته الميدانية واستقباله من قبل مدير المركز طالب عيسى وعدد من المثقفين، بحسب بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” هنالك ضرورة الى مراعاة جميع الاجراءات الوقائية وتطبيق تعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية”، لافتا الى”ان الاعلان عن عودة النشاطات جاء متزامنا مع مناسبة أعياد ربيع الأول”.

واوضح العطا، ان “مدة التوقف شهدت اجراء صيانة متكاملة وتأهيل باحة المركز وادامة القاعات لتكون بحلة جديدة”، مثمنا “جهود ادارة المركز والادباء والمثقفين والشخصيات التي تبرعت بمقتنياتها لاقامة معارض ومتاحف دائمة او مكتبات متكاملة لتخليد اسماء المفكرين والعلماء البارزين وارشفة تاريخ العراق بصورة عامة وبغداد على وجه التحديد والتي تعد مصدر مهم ايضا للكثير من الباحثين”.

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