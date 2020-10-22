بناء على طلب إسرائيل.. إسبر يجري محادثات مع غانتس

2020/10/22 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، لقناة الحرة، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، يجري الخميس محادثات مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في البنتاغون.

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