هبوط طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس

2020/10/22 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ مارس/آذار.

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