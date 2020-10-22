الكعبي يدعو روسيا للمساهمة في زيادة سقف الصادرات النفطية للعراق بأوبك+

2020/10/22 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استقباله السفير الروسي ..

الكعبي يدعو روسيا للمساهمة في زيادة سقف الصادرات النفطية للعراق في " اوبك بلس " بما يسهم في تجاوز الازمة المالية

الكعبي والسفير الروسي يتفقان على دعم تنفيذ مشاريع البنى التحتية و الإستراتيجية داخل العراق

عدّ السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الدور والموقع الذي تضطلع به روسيــا بــ " المؤثر و المهم " لدى منظمة " اوبك بلس " مما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لتمويل العجز المالي الحالي سيما بعد تخفيضه للإنتاج حسب الاجتماع الأخير لأوبك والذي التزمت فيه مؤخرا جميع الدول الاعضاء بما فيها العراق رغم الوضع المالي و الاقتصادي الذي يمر به .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 ، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية ، وتنشيط عمل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين ، اضافة الى استعراض عدد من الملفات الأقليمية والدولية .

ودعا سيادته خلال اللقاء الى إمكانية قيام الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات " الكهرباء / السكن / الماء / شبكات الصرف الصحي " وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق للازمة الاقتصادية والمالية الحالية ، فيما طالب بضرورة العمل على عودة الطلبة العراقيين الى روسيا بسبب الحاجة الماسة الى تواصلهم مع جامعاتهم سيما وان الكثير منهم لا يحصل على المعلومات الكافية عبر الانترنت لسوء هذه الخدمة المذكورة في البلاد .





بدوره ابدى السفير الروسي دعم حكومة بلاده لتسهيل مسألة زيادة الصادرات النفطية العراقية وتنشيط العلاقات على مختلف المستويات ، اضافة الى تفعيل الاجتماعات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ، معربا عن دعم الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة في انحاء العراق كافة .

المكتب الاعلاميللنائب الاول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٠/١٠/٢٢

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