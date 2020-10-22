الصحة العراقية تسجل 47 حالة وفاة و3899 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/22 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الخميس 22-10-2020، الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وذكرت الصحة فيجدول بياني رسمي وزعته أنها سجلت اليوم 47 حالة وفاة و 3899 اصابة جديدة بالفيروس قابلتهما 2816 حالة تعافٍ منه.

تفاصيل ما سجل من وفيات واصابات وحالات تعافٍ من الفيروس في الجدول البياني داخل الخبر.

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