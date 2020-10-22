مناطق الإصابات الجديدة بكورونا في الأنبار

2020/10/22 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت دائرة صحة محافظة الانبار، الخميس، مواقع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغت 38 إصابة سجلت هذا اليوم. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الاول 2020)، أن الاصابات الجديدة توزعت كالتالي:

قضاء الرمادي ٢٠

قضاء حديثة ٧

قضاء الگرمة ٥

قضاء عنه ٧

قضاء راوه ٤

قضاء الفلوجة ٢

قضاء العامرية ١

ناحية البغدادي ٢

وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء، مؤكداً "اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين ".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2020)، إنها "سجلت 3899 إصابة جديد، فيما تماثل 2816 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 47 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية".

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