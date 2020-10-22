لليوم الثالث.. الاصابات تتجاوز حالات الشفاء وكربلاء تتذيل الموقف الوبائي بكورونا في العراق

2020/10/22 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الخميس،

الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وذكرت الصحة في جدول بياني، أنها سجلت

اليوم 47 حالة وفاة و 3899 اصابة جديدة

بالفيروس قابلتهما 2816 حالة تعافٍ منه.

تفاصيل ما سجل من وفي

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