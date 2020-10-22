فرز ١٢٠ الف قطعة ارض سكنية في النجف تمهيدا لتوزيعها

2020/10/22 | 16:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الخميس، اكتمال التصميم الاساسي لمدينة السلام السكنية في محافظة النجف الاشرف والتي ستكون المدينة السكنية الاكبر في العراق.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي “اكتملت كافة الاجراءات الفنية الخاصة بالمدينة وخلال مدة ثلاثة اشهر يتم تخصيص قطع الاراضي على مستحقيها”، موضحا ان “المدينة السكنية تحتوي على اكثر من (120 الف ) وحدة سكنية جاهزة للتخصيص ومتنوعة الانواع والمساحات”.

وأشار الى ان “مدينة السلام السكنية تحتوي على مدينة سكنية ذكية صديقة للبيئة ومدينة جامعية وطبية ومدن ترفيهية ومركز للابحاث الزراعية ومراكز متعددة الخدمات وستواكب هذه التصاميم الحداثة والتطور.”

واضاف ان “ارقام مساحات المدينة الجديدة التي ستشغل مساحة كلية تقدر بـ(38384) دونم يشغل منها (20000) دونم للوحدات السكنية وستكون المساحة المخصصة للسكن العمودي (856) دونما والمدينة السكنية الذكية(946) دونما والمدينة الجامعية مساحتها(244) دونما والمدينة الطبية مساحتها(180)دونما ومركز للدراسات الزراعية مساحته (126) دونما ومدينة ترفيهه كبيرة تقدر مساحتها ب(874) دونم ومركز قطاعي كبير مساحته(13395) دونما.” انتهى25س

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