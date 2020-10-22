2020/10/22 | 16:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تطلبا دعما من موسكو بـ4 قطاعات وتدعوها للمساهمة برفع صادرات نفط العراق لأوبك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/22 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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