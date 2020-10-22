2020/10/22 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز ، في قصر كلارانس هاوس الملكي بلندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي ولي العهد البريطاني في لندن) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي ولي العهد البريطاني في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).