الكعبي يدعو روسيا للتأثير داخل اوبك لزيادة سقف صادرات العراق النفطية

2020/10/22 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف للتأثير داخل اوبك في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل في مكتبه، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، وتنشيط عمل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين، اضافة الى استعراض عدد من الملفات الأقليمية والدولية”.

واشار الكعبي، الى “الدور والموقع المؤثر و المهم الذي تضطلع به روسيــا لدى منظمة اوبك بلس مما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لتمويل العجز المالي الحالي سيما بعد تخفيضه للإنتاج حسب الاجتماع الأخير لأوبك والذي التزمت فيه مؤخرا جميع الدول الاعضاء بما فيها العراق رغم الوضع المالي و الاقتصادي الذي يمر به”.

ودعا الكعبي الى “إمكانية قيام الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات (الكهرباء / السكن / الماء / شبكات الصرف الصحي) وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق للازمة الاقتصادية والمالية الحالية “، مشددا على “ضرورة العمل على عودة الطلبة العراقيين الى روسيا بسبب الحاجة الماسة الى تواصلهم مع جامعاتهم سيما وان الكثير منهم لا يحصل على المعلومات الكافية عبر الانترنت لسوء هذه الخدمة في البلاد”.

بدوره ابدى السفير الروسي “دعم حكومة بلاده لتسهيل مسألة زيادة الصادرات النفطية العراقية وتنشيط العلاقات على مختلف المستويات، اضافة الى تفعيل الاجتماعات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”، مؤكدا “دعم الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة في انحاء العراق كافة”.

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