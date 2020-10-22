البيت الابيض يرفع عرض حزمة الدعم إلى 1.9 تريليون دولار من أجل إنعاش الاقتصاد

2020/10/22 | 16:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قام البيت الأبيض الأربعاء بتحسين عرضه لخطة الدعم الاقتصادي آملًا الوصول إلى حل وسط مع المعارضة الديموقراطية قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

قرار البيت الأبيضقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز لشبكة فوكس نيوز: “وصل العرض المقدم الآن إلى 1.9 تريليون دولار”، وأشار إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن قرار حزمة الدعم.أجرى وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي اللذان يقودان المفاوضات، محادثات مرة جديدة، الأربعاء، ومن المقرر أن يجتمع منوتشين وبيلوسي مرة أخرى اليوم الخميس، نقلًا عن رويترز.قال الناطق باسم بيلوسي درو هاميل في تغريدة على تويتر: “ساهمت هذه المحادثات في اقترابنا من صياغة القانون الجديد”.



وأضاف أنهم على وشك الوصول إلى حل وسط.نالت الخطة الجديدة لدعم الاقتصاد الأميركي استحسان الاقتصاديين الذين يرون أن من شأنها تسريع محتمل لعودة النشاط في الأسواق الأميركية.في بداية المفاوضات قبل ثلاثة أشهر، قال البيت الأبيض إنه يؤيد خطة لمساعدة الأسر والشركات بحد أقصى يبلغ 1000 مليار دولار، لكن الديموقراطيين طالبوا بمبلغ لا يقل عن 2200 مليار دولار.بيلوسي وغولدمان ساكسأبدت رئيسة مجلس النواب الأميركي تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى آفاق حول حزمة الحفيز في وقت اعتبر تقرير لمصرف Goldman Sachs أن فرص إقرار الكونغرس للقانون قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني تتراجع.أشار غولدمان إلى أن احتمالية التوصل إلى اتفاق تتلاشى على الرغم من أن المحادثات التي يرأسها وزير الخزانة ستيف منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد تستمر حتى يوم الانتخابات.قال الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان أليك فيليبس، في مذكرة للعملاء: “لا تزال بعض أكبر المشكلات دون حل، ولا يبدو أن الصفقة قريبة بشكل خاص”.مفاوضات بشأن حزم التحفيزالمحادثات بين البيت الأبيض والديموقراطيين في الكونغرس حول هذه القضية مستمرة منذ انتهاء صلاحية قانون CARES البالغة قيمته 2.2 تريليون دولار، والذي تم تبنيه في مارس / آذار لمساعدة اقتصاد يعاني من جائحة فيروس كورونا.يبحث الجمهوريون عن صفقة أصغر تركز بشكل أكبر على الدفع للأفراد وقروض الأعمال.يضغط الديمقراطيون من أجل إجراء أكثر شمولاً من شأنه أن يوفر التمويل لحكومات الولايات والحكومات المحلية ويعيد توفير شيك إضافي يبلغ 600 دولار في الأسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم الذين يحصلون عادةً على تأمين ضد البطالة.حددت بيلوسي خلال عطلة نهاية الأسبوع موعدًا نهائيًا مدته 48 ساعة للبيت الأبيض لتأكيد شروطه حتى يتمكن موظفو الكونغرس من المضي قدمًا في صياغة الصيغة النهائية لمشروع القانون.



وأشارت يوم الأربعاء إلى أنه بينما قدم البيت الأبيض تنازلات كبيرة للديموقراطيين بشأن مواد اختبار الفيروس وتعقب المخالطين في مشروع القانون النهائي، لا تزال الخلافات الرئيسية قائمة بشأن المساعدات الإضافية لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وحماية المسؤولية للشركات، والمساعدة الإضافية للمطاعم والأعمال الصغيرة.

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