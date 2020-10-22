الصحة تعلن وصول أدوية مضادة لسرطان الخلايا الكلوية

2020/10/22 | 16:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنه من منشأ عالمي رصين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، عن وصول أدوية مضادة لسرطان الخلايا الكلوية عبر مطار بغداد.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم وصول أدوية سرطانية عبر مطار بغداد الدولي يوم الاثنين الموافق ١٩ تشرين الأول/أكتوبر 2020 حيث وصل عقار لعلاج سرطان الخلايا الكُلْوية ومن منشأ عالمي رصين فضلًا عن كتات مختبرية".

وأشار البيان إلى "إنجاز كافة الإجراءات الجمركية المتعلقة بعقود هذه المواد من قبل قسم الإخراج الجمركي بعد وصولها تمهيدًا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

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