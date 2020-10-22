هيأة الاتصالات تبرم مذكرتي تفاهم مع اليونسكو

2020/10/22 | 16:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وقعت هيأة الإعلام والاتصالات مع منظمة اليونسكو مذكرتي تفاهم لمشروعي "نظام ادارة المعلومات التربوية في العراق، و منصة فحص المعلومات ومطابقة الحقائق لمكافحة التضليل المعلوماتي".

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