عودة نشاطات المركز الثقافي البغدادي وفتح ابوابه امام الرواد

2020/10/22 | 16:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن عودة النشاطات الثقافية للمركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي وفتح ابوابه لروّاده بعد توقف بسبب جائحة (كورونا).

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