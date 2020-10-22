النزاهة.. حريصون على اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

2020/10/22 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، حرص العراق على اقرار الاستراتيجية الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد.

وذكر بيان صدر عن اعلام هيئة النزاهة تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 تشرين الاول 2020)، أن "القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة مثل العراق في المباحثات التي جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،(UNDP) ".

واضاف،أن "حميد اكد حرص حكومة العراق على الإسراع بإقرار الاستراتيجية الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة انسجاما مع المعايير والمبادئ الدولية المنبثقة من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".

واوضح، أن "الهيئة تعمل على إنفاذ الاستراتيجية الوطنية بعد إغنائها بالتوصيات العملية، واستحصال الموافقات المطلوبة، والعمل على إقرارها من قبل مجلس الوزراء".

ا.ح

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