السفير الامريكي يؤكد دعم بلاده للحكومة العراقية

2020/10/22 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

اكد السفير الاميركي ماثيو تولر ، دعم بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والامن والاستقرار.

وبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه السفير الاميركي ماثيو تولر العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة.

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