2020/10/22 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3899 اصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد لهذا اليوم ،و 2816 حالة شفاءتام جديدة في كافة محافظة العراق ، و47 حالة وفاة في عموم العراق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3899 اصابة جديدة بكورونا و 47 حالة وفاة في العراق هذا العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3899 اصابة جديدة بكورونا و 47 حالة وفاة في العراق هذا العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).