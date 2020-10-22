تسمية حكم كلاسيكو الأرض

2020/10/22 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن أسم حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

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